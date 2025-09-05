Aydın’dan 8 zeytinyağı firması kara listede

AYDIN'IN Efeler, İncirliova ve Köşk'te faaliyet gösteren 8 zeytinyağı firmasının ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi. Bakanlık tarafından açıklanan listeye göre; zeytinyağı, kuzu kıyma, pide iç harcı, çay, bal, tereyağı, peynir ve bazı baharatlarda uygunsuzluk tespit edildi. Efeler, İncirliova ve Köşk ilçelerinde faaliyet gösteren Başkanoğlu Gıda'nın 'Başkanoğlu' markalı, Sonkoz Gıda'nın 'Saklıvadi', 'Ayvalık', 'Lüks Ayvalık', Öz Dede Gıda'nın "Ayvalık', 'Egeden', Süleyman Seyhan'a ait firmanın 'Efe Organik' ve Ali Varol'a ait firmanın 'Nova Olive' markalı zeytinyağlarında, daha düşük kaliteli zeytinyağı ve tohum yağı karıştırıldığı belirlendi