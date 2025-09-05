Bakan Bayraktar: "Geçtiğimiz temmuz ayı, tüketim rekorları ayı oldu"

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından (TÜREB) tarafından organize edilen Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı rüzgar enerjisi organizasyonu olan Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK), bu yıl 4-5 Eylül'de İzmir'de düzenleniyor. Kongrenin ikinci gününe Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İzmir Valisi Süleyman Elban, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erden, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, WindEurope CEO'su Giles Dickson ve sektör temsilcileri katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2024'te dünya genelinde 30 bin TWh'in üzerinde elektrik üretildi. Aynı yıl ülkemiz 349 TWh ile dünya üretiminin yüzde 1,1'ini gerçekleştirdi. Tarımdan sanayiye, konutlardan ulaşıma kadar her sektörün enerji ihtiyacı artıyor. Hatırlayanlar olacaktır; eskiden ülkemizde elektrik tüketimi kış aylarında pik yapardı. Artık yoğun klima kullanımıyla birlikte yaz aylarında yeni tüketim rekorları kırılıyor. 2035'te talebimizin en mütevazı tahminlerle her yıl ortalama yüzde 3 buçuk artarak 510,5 TWh'e ulaşmasını öngörüyoruz. 2035-2055 döneminde ise yıllık ortalama artış oranının yüzde 5,2 düzeyine yükselerek toplam yıllık tüketimimizin bin 406 TWh seviyesine çıkacağını tahmin ediyoruz. Bir yandan arz güvenliğini tesis etmeye çalışıyor, diğer taraftan da 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' mottosuyla ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını düşürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Elektrikte kurulu gücümüz temmuz sonu itibarıyla 120 bin megavatı aştı"

Yenilenebilir enerji kaynaklarının hem artan enerji talebini karşılamaya yardımcı olduğunu, hem de her yıl dışarıya ödenen 60-100 milyar dolar arasında değişen enerji faturasını düşürdüğünü kaydeden Bakan Bayraktar, "Tüm bunları yaparken de iklim değişikliğiyle mücadele yolculuğumuzda karbon ayak izimizi küçültüyor. Elektrikte kurulu gücümüz temmuz sonu itibarıyla 120 bin megavatı aştı. Bunun yüzde 61'ine karşılık gelen 73 bin 477 megavatlık kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. 2002 yılında rüzgâr ve güneşte kurulu gücümüz neredeyse sıfıra yakındı. Bugün, rüzgâr ve güneşte kurulu gücümüz toplam 37 bin 118 megavata ulaştı. Bu iki kaynağın kurulu güç içindeki payı da yüzde 31'e çıktı. Mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ni gerçekleştirdik. 81 ilde 6 bin 182 elektrik üretim santralini resmi olarak devreye aldık. Kurulu gücümüze toplam yatırım değeri yaklaşık 5 milyar dolar olan 6 bin 818 megavatlık ilave yaptık. Yıllık üretim kapasitesi 23,8 TWh'i bulan bu yatırımlar sayesinde her yıl 12 buçuk milyon ton karbondioksit salınımını engelliyoruz. Burada üretilen elektriği doğal gazdan karşılasaydık 1,3 milyar dolarlık doğal gaz ithal edecektik" diye ekledi.

"14 bin 700 kilometre uzunluğunda ve 40 GW kapasiteli HVDC hat inşa edeceğiz"

Son 23 yılda yenilenebilir enerjide alınan cesur kararlarla sessiz bir devrim gerçekleştirildiğini belirten Bakan Bayraktar, "Bunu yaparken hukuki altyapıda köklü değişikliklere gittik ve yeni destekler kurguladık. Kısa adı YEKDEM olan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması ile yenilenebilir enerji tesislerinden üretilen elektrik enerjisi için garantili alım fiyatları üzerinden ödemeler yapmaya başladık. Bu dönüşümü sağlıklı yönetebilmemiz için elbette güçlü bir iletim ve dağıtım altyapısı olmazsa olmaz bir konu. Hatırlayın, geçen nisan ayında İspanya'nın tamamını, Portekiz ve Fransa'yı da kısmen etkileyen büyük çapta elektrik kesintileri yaşandı. Ulaşım ağlarının sekteye uğraması, mobil şebekelerin çökmesi nedeniyle adeta hayat felce uğradı. Bu yaşanan, dengeli bir üretim portföyünün ve güçlü enerji altyapısının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle biz de iletim altyapımızı güçlendireceğiz. 14 bin 700 kilometre uzunluğunda ve 40 GW kapasiteli HVDC hat inşa edeceğiz. AC şebekemiz için ilave 15 bin kilometrelik hat yapacağız. Enterkoneksiyon kapasitemizi, ihracatta 6 bin 750 MW ithalatta ise 6 bin 600 MW seviyesine çıkaracağız. Yalnızca bu iletim altyapı yatırımına 28 milyar dolar ihtiyaç duyuyoruz. 2035 hedeflerimize ulaşmak için izin ve onay süreçlerini sadeleştirerek yatırımların daha hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi de büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"Rüzgâr enerjisine dayalı santraller; Sivas, Balıkesir, Aydın, Denizli ve Kütahya'da kurulacak"

Her yıl 2 bin MW'lık rüzgâr ve güneş santrali yarışması yapılacağını söyleyen Bakan Bayraktar, "Bunun ardından geçtiğimiz ocak ve şubat ayında YEKA RES-2024 ve YEKA GES-2024 yarışmalarını gerçekleştirdik. Aralarında uluslararası yatırımcıların da olduğu çok sayıda firma yarışmalara ilgi gösterdi. Kamuoyuna açık ve şeffaf bir şekilde yapılan ihaleler, oldukça ciddi rekabete sahne oldu. 220 milyon doları bulan bir katkı bedeli karşılığında bu kapasite yatırımcılarımıza tahsis edilmiş oldu. 2025 yarışmaları YEKA RES ve GES için kasım ve aralık ayında bin 150 MW rüzgâr ve 850 MW güneş olmak üzere toplam 2 bin MW'lık kapasite tahsisi için yarışma yapacağız. Rüzgâr enerjisine dayalı santraller; Sivas, Balıkesir, Aydın, Denizli ve Kütahya'da kurulacak. Büyüklükleri 110 MW ila 500 MW arasında değişecek toplam 6 proje olacak. Güneşte ise Elâzığ, Kahramanmaraş, Erzurum, Bolu, Eskişehir, Mardin ve Van'da büyüklükleri 40 MW ila 260 MW arasında değişen YEKA GES için 9 yarışma düzenleyeceğiz. Geçen yıl Kıyı Kanunu'nda yapılan değişiklikle denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilmesinin önü açılmıştı. Bu kapsamdaki ilk yüzer güneş santrali için de ihalemizi yapacağız" diye konuştu.

"20 yıl süreyle ihale bedeli üzerinden alım garantisi olacak"

Manisa'da bulunan Demirköprü HES rezervuar alanında yüzer GES kurulumu amacıyla 35 MW büyüklüğünde bir kapasiteyi tahsis edeceklerini ifade eden Bakan Bayraktar konuşmasını şöyle noktaladı:

"Yarışma başvurularında birim elektrik enerjisi alım fiyatı için teklif edilebilecek tavan fiyat 5,50 Euro-cent/kWh olacak. Rüzgâr enerjisine dayalı yarışmalar için 3,50 Euro-cent/kWh, güneş enerjisine dayalı yarışmalar için 3,25 Euro-cent/kWh'e kadar açık eksiltme yöntemi uygulayacağız. Taban fiyata ulaşılması durumunda minimum 10 bin Euro/MW başlangıç bedeli üzerinden katkı payı artırılması yöntemiyle yarışmalara devam edeceğiz. YEKA-RES yarışmalarında serbest piyasada satış süresini 72 ay, YEKA-GES yarışmalarında ise 60 ay olarak belirledik. Serbest piyasada satış süresinin tamamlanmasının ardından 20 yıl süreyle ihale bedeli üzerinden alım garantisi olacak. Ayrıca kullanılacak aksamlarda daha önceden olduğu gibi asgari yerlilik oranını arayacağız. Ben, şimdiden RES ve GES olmak üzere toplamda 16 yarışmaya başvuracak ve daha sonra ihalelere iştirak edecek firmalara başarılar diliyorum. Yarışmalarımızın ülkemize, sektörümüze ve yatırımcılara hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Erden: "Avrupa'da 6'ncı, dünyada 12'nciyiz"

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde açıklamalarda bulunan TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erden ise, "Bugün geldiğimiz noktayı özetleyelim. 14 GW'a ulaşmış kurulu gücümüzle Avrupa'da 6'ncı, dünyada 12'nciyiz. Yatırım ve izin süreçleri devam eden çok güçlü bir portföyümüz var. 18,5 GW depolamalı proje, 2 GW'ın üzerinde devam eden YEKA, 600 MW lisanssız kapasitemiz mevcut. Bu tablo, rüzgârda büyürken enerjide dışa bağımlılığımızı da azalttığımızı ve daha da azaltacağımızı gösteriyor. Bugün itibarıyla yatırımcılarımızın geliştirdiği yaklaşık 700 depolamalı proje, toplam 34 GW depolamalı yenilenebilir projeyi oluşturuyor. Depolama; ulusal şebekenin işletilmesi noktasında sağlayacağı yararlar yanında daha fazla yenilenebilir enerji kapasitesinin güvenle sisteme bağlanması için anahtar rol oynuyor. Mevcut rüzgâr ve güneş santrallerimizin daha verimli işletilmesine de doğrudan katkı veriyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin ardından İzmir Valiliği'ni ziyaret etti. İzmir Valisi Süleyman Elban tarafından karşılanan Bakan Bayraktar, valilik şeref defterini imzaladı. Valilikteki temaslarını tamamlayan Bayraktar, daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na geçti. Burada partililerle bir araya gelen Bakan Bayraktar, görüşmelerin ardından Manisa'daki programına katılmak üzere il başkanlığından ayrıldı.