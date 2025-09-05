EİB’nin ihracatı 1.5 milyar doları aştı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), ağustos ayında 1 milyar 531 milyon dolar ihracata imza attı. EİB 2024 yılı ağustos ayındaki 1 milyar 541 milyon dolarlık ihracat performansının yüzde 1 gerisinde kaldı. Ağustos ayında Türkiye'nin ihracatı da EİB'yle benzer bir seyirle yüzde 1'lik azalışla 22 milyar dolardan 21 milyar 794 milyon dolara indi.

REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Sanayi sektörlerinin ihracatı yüzde 2'lik artışla 804 milyon dolardan 821 milyon dolara çıkarken, tarım sektörleri 602 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Türk lirasıyla dış ticaret ise yılın 8 ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 33,5 artarak 944 milyar 645 milyon liraya ulaştı ve rekor seviyeyi gördü. Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, ocak-ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 4,3 artarak 178,1 milyar dolara çıktı. Türkiye'nin ihracatındaki güçlü seyir, Türk lirasıyla yapılan dış ticarete de yansıdı. Öte yandan 2020-2024 dönemini kapsayan 5 yılda toplam 65,7 milyon dolarlık perde ihracatı yaptı.