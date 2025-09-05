Gevrek zammına bakanlıktan veto

TİCARET Bakanlığı, İzmir'de simit fiyatının 15 liradan 20 liraya yükseldiği ve bu artışın Bakanlığın onayıyla gerçekleştiği yönünde ifadelerin doğru olmadığını, Bakanlığın fiyatları doğrudan belirleme veya tek başına onaylama yetkisi bulunmadığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı, simit zammı taleplerinin maliyet ve tüketici alım gücü dengesi gözetilerek değerlendirip uygun bulunmadığını açıkladı.

'YASAL OLMAYAN BİR DURUM YOK'

İESOB yetkilileri, "Bakanlık iki kez zam talebine ret verdi, uygulanması gereken prosedüre göre üçüncüsüne gerek kalmaz, Birlik'in zam kararı uygulanır. Dolayısıyla 20 liralık tarifede yasal olmayan bir durum yok" açıklamasında bulundu. Pide ve Gevdekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, "Zammı keyfi olarak yapmadım, Birlik'ten gelen yazıdan sonra yaptım" dedi.