İzmir’den jeostratejik güç birliği mesajı

'YENİ BİR BOYUT KAZANDI'

Bakan Bayraktar, "Petrol ve doğal gaz sahalarında bugüne kadar hayata geçirilen projeler, ortak vizyonumuzun isabetli ve sonuç odaklı olduğunu göstermektedir. Azeri-Çırak-Güneşli ve Şahdeniz sahalarıyla temeli atılan iş birliğimiz, bu yıl imzaladığımız Şafak-Asiman sahasında yeni bir boyut kazanmıştır. Karabağ, D-230 ve Dostluk sahalarında da iş birliğimizi güçlendirmek temel hedeflerimiz arasındadır" dedi.

'ÖZEL BİR ÖNEME SAHİP'

Azerbaycan Cumhurbaşkanının İklim Konularından Sorumlu Temsilcisi ve COP29 Başkanı Muhtar Babayev ise "Her iki ülkede de enerji ve diğer alternatif enerji projelerinin daha hızlı hayata geçirilmesi için işbirliğimiz büyük önem taşımaktadır. Geleceğe baktığımızda, Azerbaycan, Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan arasında imzalanan yeni elektrik iletim hattı anlaşması, Avrupa'nın enerji güvenliği açısından tarihi bir öneme sahip olabilir. Bu forumda yapılan mevcut anlaşmalar üzerinde yeni işbirliği imkanlarının oluşturulması açısından da özel bir öneme sahiptir" dedi