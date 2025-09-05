İzmir’den jeostratejik güç birliği mesajı

Türkiye ile Azerbaycan, enerji alanındaki işbirliğini daha da sıkılaştırmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede, Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu, 4 Eylül'de İzmir'de düzenledi.
Forumda, çeşitli işbirliği faaliyetlerine zemin hazırlayan Forum Protokolü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov tarafından imzalandı. Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu konuşan Bakan Bayraktar, "Bir millet, iki devlet" anlayışı, özellikle enerji sektöründe hayata geçirilen büyük projelerle en somut karşılığını bulmaktadır" ifadelerini kullandı.
Bayraktar, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında sürdürülen Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi'nin de vizyoner iş birliğinin güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti.
'SÜREKLİ OLARAK GELİŞTİRDİK'
Geçen yıllarda yapılan forumlarda önemli çalışmalar yapıldığını ve kıymetli sonuçlar elde edildiğini kaydeden Bakan Bayraktar, "Enerji iş birliğimizi yeni alanlara taşıdık ve diyalog kanallarımızı sürekli olarak geliştirdik. Bugünkü buluşmamızda da belirlediğimiz yeni hedefler doğrultusunda ilerlemeye, stratejik ortaklığımızı daha ileri seviyelere taşımaya kararlıyız. Bu kapsamda, petrol doğal gaz, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrik piyasası regülasyonları, elektrik iletim ve dağıtımı, ile madencilik alanlarında çalışma gruplarımızın gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerden memnuniyet duyuyor, enerji işbirliğimizi geliştirerek daha ileri noktalara taşınmasına vesile olan bu çalışmaları takdir ediyor ve tüm ekip arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz" diye ekledi.
'YENİ BİR BOYUT KAZANDI'
Bakan Bayraktar, "Petrol ve doğal gaz sahalarında bugüne kadar hayata geçirilen projeler, ortak vizyonumuzun isabetli ve sonuç odaklı olduğunu göstermektedir. Azeri-Çırak-Güneşli ve Şahdeniz sahalarıyla temeli atılan iş birliğimiz, bu yıl imzaladığımız Şafak-Asiman sahasında yeni bir boyut kazanmıştır. Karabağ, D-230 ve Dostluk sahalarında da iş birliğimizi güçlendirmek temel hedeflerimiz arasındadır" dedi.
'ÖZEL BİR ÖNEME SAHİP'
Azerbaycan Cumhurbaşkanının İklim Konularından Sorumlu Temsilcisi ve COP29 Başkanı Muhtar Babayev ise "Her iki ülkede de enerji ve diğer alternatif enerji projelerinin daha hızlı hayata geçirilmesi için işbirliğimiz büyük önem taşımaktadır. Geleceğe baktığımızda, Azerbaycan, Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan arasında imzalanan yeni elektrik iletim hattı anlaşması, Avrupa'nın enerji güvenliği açısından tarihi bir öneme sahip olabilir. Bu forumda yapılan mevcut anlaşmalar üzerinde yeni işbirliği imkanlarının oluşturulması açısından da özel bir öneme sahiptir" dedi