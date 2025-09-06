Bakan Bayraktar İzmir’de konuştu: ’Cesur kararlar verdik’

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından organize edilen Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı rüzgar enerjisi organizasyonu olan Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK), bu yıl 4-5 Eylül'de İzmir'de düzenlendi. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Eskiden ülkemizde elektrik tüketimi kış aylarında pik yapardı. Artık yoğun klima kullanımıyla birlikte yaz aylarında yeni tüketim rekorları kırılıyor. Geçtiğimiz temmuz ayı, tüketim rekorları ayı oldu. Toplam elektrik üretimimiz 36,7 milyar KWh'e çıkarak aylık bazda şimdiye kadarki en yüksek değere ulaştı. Türkiye olarak yeni bir enerji mimarisine ihtiyaç duyuyoruz. Bir yandan arz güvenliğini tesis etme- ye çalışıyor. Diğer taraftan da 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' mottosuyla ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.

'CESUR KARARLAR VERDİK'

"Son 23 yılda yenilenebilir enerjide aldığımız cesur kararlarla adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik" diyen Bakan Bayraktar, "Bunu yaparken hukuki altyapıda köklü değişikliklere gittik ve yeni destekler kurguladık. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ile yenilenebilir enerji tesislerinden üretilen elektrik enerjisi için garantili alım fiyatları üzerinden ödemeler yapmaya başladık. Tedarikçi sayımız 500'lere ulaştı ve bu sektör, yaklaşık 50 bin insanımızı istihdam eder hale geldi" açıklamalarında bulundu.

'YEKA YARIŞMALARI YAPTIK'

HER yıl 2 bin MW'lık rüzgar ve güneş santrali yarışması yapacaklarını ifade eden Bakan Bayraktar, "Geçtiğimiz ocak ve şubat ayında YEKA RES-2024 ve YEKA GES-2024 yarışmalarını gerçekleştirdik. Aralarında uluslararası yatırımcıların da olduğu çok sayıda firma yarışmalara ilgi gösterdi. 2025 yılında YEKA RES ve GES için kasım ve aralık ayında bin 150 MW rüzgâr ve 850 MW güneş olmak üzere toplam 2 bin MW'lık kapasite tahsisi için yarışma yapacağız. Rüzgar enerjisine dayalı santraller; Sivas, Balıkesir, Aydın, Denizli ve Kütahya'da kurulacak. Büyüklükleri 110 MW ila 500 MW arasında değişecek toplam 6 proje olacak" ifadelerini kullandı.