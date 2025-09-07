‘Nükleer enerjide adeta çığır açtık’

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nükleer enerjinin Türkiye'nin milli güvenliğinin ayrılmaz parçası olduğunu belirtti. Bayraktar, "Türkiye, 2010 yılında yaklaşık 70 yıllık nükleer enerji serüveninde özellikle son 15 yılda çok önemli bir merhale kat etti. Türkiye olarak nükleer enerjide çığır açtık. Elektrik talebi, dünyada büyük bir hızla artıyor. Özellikle yapay zeka için hala daha muhafazakar tahminlerin olduğunu söyleyebilirim ama 2030'larda yaklaşık 945 teravatsaatlik bir ilave güç, elektrik ihtiyacı gerekiyor yani dünyanın sadece AI kaynaklı elektrik talebini karşılaması için bir Fransa, bir Almanya daha yapmamız lazım 2030'a kadar" dedi.