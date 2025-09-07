Patent başvurusunda bu yıl yüzde 18’lik artış yaşandı

TÜRKİYE'NİN teknolojisini korumada merkezi rol üstlenen Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) yapılan başvurular dikkat çekici seviyelere ulaştı. 2024 sonu itibarıyla patent başvuruları geçen yıla göre yüzde 18,4 arttı. TÜRKPATENT'e gelen başvuru sayılarında ciddi artışlar yaşandı. 2024 sonu itibarıyla patent başvuruları geçen yıla göre yüzde 18,4 arttı. Tescil sayılarında ise yüzde 38,9'luk yükseliş yaşandı. Faydalı model tescillerinde artış oranı yüzde 81 oldu. Türkiye, 2024 yılında Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) 24 uluslararası patent otoritesi arasında hazırladığı bin 844 raporla dünyada 9. sırada yer aldı. Güvenlik ve çevre odaklı buluşlarda dikkat çeken projeler yer aldı.