Egeli mobilyacılar Çin seferine çıkıyor

ABD'nin Çin'e uygulamaya koyduğu yüksek gümrük vergileri sonrası Çinli mobilya devleri Türkiye'de üretim ortaklığına sıcak bakıyor. Egeli ihracatçılar bu fırsatı değerlendirmek için Şanghay ve Foshan'a gidiyor. Dünya mobilya üretiminin yüzde 40'ını, ihracatının yüzde 32'sini tek başına gerçekleştiren Çin ile iş birliği olanaklarını araştırmak, ölçek ekonomisini yerinde görmek ve Çin'e yıllık 10 milyon doları bulan ihracatımızı artırmak isteyen Egeli mobilya ihracatçıları, Şanghay ve Foshan'a çıkarma yapacak. "Çin URGE Sektörel Ticaret Heyeti"ne 17 firma katılacak. Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, "Aegean Furniture Ur-Ge Projesi kapsamında ilk yurtdışı pazarlama faaliyetimizi Çin'e gerçekleştiriyoruz.

'ZEMİNİ ARAŞTIRACAĞIZ'

Dünya mobilya ihracatı 525 milyar dolara ulaştı. Dünya mobilya üretiminin yüzde 44'ünü, ihracatının yüzde 36'sını Çin tek başına gerçekleştiriyor. ABD'nin Çin'e uyguladığı yüksek gümrük vergileri nedeniyle Çinli üreticiler Türkiye'de üretim ortaklığına sıcak bakacaklarını öngörüyoruz. Biz de bu zemini araştıracağız" dedi.