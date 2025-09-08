Manisa: Dün yandı bugün ise ışıldıyor!

Yunanlılar tarafından 1922'de işgal edilen Manisa, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutluyor. İzmir'e doğru kaçan Yunanlılar ve yerli Rumların şehri ateşe vermesi sonucu büyük bir kültürel miras kaybı yaşayan Manisa, bugün geçmişten aldığı güçle geleceğe güvenle bakıyor. Yaklaşık üç yıl süren işgalin ardından şehir, 8 Eylül 1922 tarihinde özgürlüğüne kavuştu.

1923'te Saruhan adıyla vilayet olan kentin ismi, 1927 yılında Manisa olarak değiştirildi. Cumhuriyet döneminde yeniden imar edilen Manisa, karayolu ve demiryolu ulaşımı açısından stratejik bir konumda yer alıyor. Tarım, ticaret ve sanayi bakımından Türkiye'nin en gelişmiş illerinden biri olan şehir, 2024 yılında 7 milyar 675 milyon 453 bin dolarlık ihracatla dikkat çekti. 2024 yılı itibarıyla Manisa'nın nüfusu 1 milyon 475 bin 353'tür.

MEDENİYETLERİN EV SAHİBİ

Yaklaşık 3 bin 500 yıllık tarihi boyunca dünya ticaretine katkı sunan Manisa, tarım ve sanayi alanlarında da önemli bir rol oynamıştır. Mitolojik efsanelerle bezeli geçmişiyle Manisa, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Hititlerden itibaren Kybele Kaya Anıtı kabartmaları, parayı ilk kez basan Lidyalıların başkenti Sardes gibi önemli tarihî kalıntılar bu topraklardadır.

Sardes, tarihin en büyük ticaret yollarından biri olan Kral Yolu üzerinde yer alır. Roma döneminde tarım ve ticaretin canlandığı şehir, Bizans döneminde de hazinesi ve darphanesiyle önemli bir merkez olmuştur. Ayrıca İncil'de adı geçen 7 kiliseden 3'ü Manisa sınırları içindedir.

ŞEHZADELER YETiŞTiRDi

OSMANLI döneminde Manisa, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahların şehzadelik döneminde eğitim gördükleri bir siyaset merkeziydi. Yeni Han, Ulu Camii, Kurşunlu Han ve Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri olan Muradiye Camii öne çıkan yapılardır. Osmanlı saraylarına kumaş, donanmasına yelken sağlayan 600 yıllık Manisa bezi üretimi günümüzde de sürmektedir. Spil Dağı Milli Parkı ise, eteklerinde yetişen endemik Manisa Lalesi ile kentin simgelerindendir.

ÖNEMLİ BİR YATIRIM MERKEZİ

TARİHİ ve coğrafi konumunun sağladığı lojistik avantajlar, yatırım teşvikleri, hammaddeye erişim kolaylığı, nitelikli iş gücü, zengin yeraltı kaynakları ve enerji altyapısıyla Manisa, Türkiye'nin en önemli yatırım merkezlerinden biridir. Türkiye'nin en verimli tarım alanlarına sahip illerinden biri olan Manisa, Ege Bölgesi'nin en büyük tarım arazilerine ev sahipliği yapmaktadır. Başta üzüm ve zeytin olmak üzere, çay ve fındık dışındaki tüm ürünler yüksek verimle yetiştirilmektedir. Dünya çekirdeksiz sultaniye kuru üzüm üretiminin yüzde 50'sini, Türkiye üretiminin ise yüzde 90'ını tek başına karşılayan Manisa, 900 bin dönüm üzüm bağı ve 30 milyondan fazla zeytin ağacıyla zirvede yer almaktadır. 2000'lerin başında "dünyada yatırım yapılabilir en ideal kent" ödülünü alan Manisa, bugün de yerli ve yabancı yatırımcıların öncelikli tercihleri arasında yer almaktadır.