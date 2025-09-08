Togg’un yeni modeli 15 Eylül’de Türkiye’de, 29 Eylül’de Almanya’da ön siparişe açılacak

Otomobil üreticileri, teknoloji şirketleri, startup'lar ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki öncüleri bir araya getiren ve bugün basın tanıtım günü yapılan IAA Mobility 2025, yarın Münih'te kapılarını ziyaretçilere açacak.

Dünyanın önde gelen tüm otomotiv şirketlerinin yer aldığı fuarda Togg da yerini aldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), fuarın basın gününde yerli ve yabancı gazetecilere, yenilikçi ürün gamını ve mobilite ekosistemini tanıttı. "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan TOGG, bugün küresel vizyonunu pekiştiren önemli bir kilometre taşına daha ulaşmış oldu.

Dünyanın önde gelen mobilite fuarlarından IAA Mobility 2025'te Avrupa sahnesine çıkan TOGG, doğuştan elektrikli T10X ve T10F modelleriyle Almanya pazarına girdiğini duyurdu.

Togg'un iki modeli T10X ve T10F'nin Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldığı açıklandı.

"YAKALADIĞIMIZ BAŞARIYI KÜRESEL PAZARLARA TAŞIYARAK, AVRUPA'YA ADIM ATIYORUZ"

Toplantıda açıklamalarda bulunan TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye'de başarısını kanıtlayan Togg'un Avrupa yolculuğunun tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Togg'un üretim serüveninden ve bunun bir meydan okuma olduğundan bahseden Tosyalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihte ilk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı Türkiye'ye ait bir otomobili üretmek, ülkemiz sanayi tarihine baktığınızda başlı başına bir meydan okumaydı ve biz bunu başardık. Çok şükür yılmadık, karşımıza sıkıntılar çıksa da her zaman çözüm odaklı olduk, çok çalıştık. 7 yıl boyunca planlarımız doğrultusunda ilerledik. Geldiğimiz noktada, daha önce koyduğumuz hedefler doğrultusunda ülkemizde yakaladığımız başarıyı küresel pazarlara taşıyarak, Avrupa'ya adım atıyoruz. Hem T10X hem T10F modelimizi 29 Eylül itibarıyla Almanya'da ön siparişe açıyoruz."

"KADEMELİ OLARAK DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNE AÇILACAĞIZ"

Fuat Tosyalı, Almanya'dan kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine açılacaklarını kaydederek, mobilite ekosistemlerini Avrupa'da da büyütmek üzere Togg'u yeni bir seviyeye daha taşımış olmanın gururunu yaşadıklarını anlattı.

Tosyalı, "Mobiliteyi her gün yeniden tanımlamak için çalışan, her güne bir yenilikle uyanan bir marka olarak, geleceğin teknolojilerini geliştirmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye'nin yükselen elektrikli araç ekosistemiyle birlikte, Avrupa pazarının da en çok tercih edilen markalarından biri olmak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.