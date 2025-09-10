Büyükşehirler için ortak vergi düzenlemesi! Resmi Gazete’de yayımlandı

ŞEHİRLER ARASI FARK KALKTI

Örneğin, lokanta işletmeciliği yapan ve aynı hasılatı elde eden iki mükelleften Ankara'da faaliyette bulunan gerçek usulde vergilendirilerek vergi öderken, Antalya'daki lokanta işletmesi basit usulden yararlanarak gelir vergisi ödemiyordu.

Yapılan düzenleme ile vergi adaletini zedeleyen ve rekabet eşitsizliği oluşturan bu durum ortadan kaldırılmış oldu.