Büyükşehirler için ortak vergi düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberleri...Şehir içi yolcu taşımacılığından otel ve lokanta işletmeciliğine kadar birçok işlerin 30 büyükşehirde aynı usulde vergilendirilmesi amacıyla düzenlemeye gidildi. Buna göre artık büyükşehirlerde aynı işi yapan mükellefler aynı şekilde vergilendirilecek.

"193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Ticari Kazancı Basit Usulde Tespit Edilen Mükellefler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile 30 büyükşehirdeki basit usulde vergilendirmeye yönelik önemli düzenlemeler yapıldı.

BÜYÜKŞEHİRLER EŞİTLENDİ
Buna göre, 13 büyükşehirde mal alım satımı, otel, lokanta faaliyeti gibi basit usul kapsamı dışında olan işler, diğer 17 büyükşehirde de söz konusu kapsamın dışına çıkarılarak 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar için eşit hale getirildi.

KAPSAM GENİŞLETİLDİ
Gelir Vergisi Kanunu doğrultusunda basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları, gelir vergisinden istisna olup, bu mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamesi de vermiyor.

Halihazırda, 13 büyükşehirde belli faaliyetler basit usulün dışındayken söz konusu kararla bu uygulama 30 büyükşehri kapsayacak şekilde genişletildi.

ŞEHİRLER ARASI FARK KALKTI
Örneğin, lokanta işletmeciliği yapan ve aynı hasılatı elde eden iki mükelleften Ankara'da faaliyette bulunan gerçek usulde vergilendirilerek vergi öderken, Antalya'daki lokanta işletmesi basit usulden yararlanarak gelir vergisi ödemiyordu.

Yapılan düzenleme ile vergi adaletini zedeleyen ve rekabet eşitsizliği oluşturan bu durum ortadan kaldırılmış oldu.

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜKTE
Büyükşehirlerde ticari taksi, dolmuş, minibüs, otobüs gibi şehir içi yolcu taşımacılığı yapanların vergilendirilmesi 1 Ocak 2026'dan itibaren basit usul yerine gerçek usulde gerçekleştirilecek.

Basit usulden yararlanılabilmesi için yıllık hasılatın 480 bin liranın altında olması şartına istinaden ticari taksi ve dolmuşların plaka bedelleri ile bunların kiralanması durumunda ödenen aylık kira bedelleri dikkate alınarak, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinin basit usul kapsamında olmamasına karar verildi.

KAYIT DIŞI FAALİYET AZALACAK
Büyükşehirlerde olmakla birlikte, nüfusu 30 binin altındaki ilçelerde faaliyet gösteren taksi ve diğer şehir içi taşımacılık yapan mükellefler ile basit usul kapsamına giren diğer esnaf, şartları taşımaları halinde basit usulden yararlanmaya devam edecek. Söz konusu karar vergi adaletinin sağlanmasını ve kayıt dışılığın azaltılmasını hedefliyor.

