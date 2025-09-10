Büyükşehirler için ortak vergi düzenlemesi! Resmi Gazete’de yayımlandı

"193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Ticari Kazancı Basit Usulde Tespit Edilen Mükellefler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile 30 büyükşehirdeki basit usulde vergilendirmeye yönelik önemli düzenlemeler yapıldı.
BÜYÜKŞEHİRLER EŞİTLENDİ
Buna göre, 13 büyükşehirde mal alım satımı, otel, lokanta faaliyeti gibi basit usul kapsamı dışında olan işler, diğer 17 büyükşehirde de söz konusu kapsamın dışına çıkarılarak 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar için eşit hale getirildi.