Dalyan kanallarında balıklar telef oldu

TEMMUZ ayında jandarma tarafından yapılan operasyonla gündeme gelen DALKO (Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi) şimdi de telef olan balıkları ile gündeme geldi. DALKO'nun balık avcılığı yaptığı dalyanlarda bulunan ve yumurtlama dönemindeki büyük bölümü kefal olmak üzere ilk aşamada 30 tonu aşkın balık telef oldu. Dibe çöken balıkların, su yüzeyine ulaşması ile telef olan balık miktarının 60-70 tonu aştığı öğrenildi. Öte yandan bu sene Eylül ayının gelmesine rağmen havuzların açılmadığı ve balığın denize salınmadığı öğrenildi. Yumurtlamak için denize gitmesi gereken balığın havuzlarda sıkışması ve yoğun balık popülasyonu nedeniyle yumurtlayamayan balığın halk arasında çatlama olarak bilinen, ölümünün gerçekleştiği belirtiliyor.