Devlet desteğiyle çiftçilere umut oldu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bir ağıl kuran Aybike Öz (30), bu işe başlarken devletten destek aldı. Öz, Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve devlet bankasından aldığı desteklemelerle bu yıl Ocak ayında 40 gebe koyunla işe başladı.

POTANSİYELİ FARK ETTİ

Genç kadın daha sonra hayvan sayısını 110'a yükseltti. 85'i asaf türü, 25'i Anadolu merinosu koyunlarından günlük 60 litre süt üretebilecek kapasiteye ulaşan Aybike Öz, yaptığı yatırımla hem genç girişimcilere örnek oldu hem de bölge halkının küçükbaş hayvan eti ve sütüne olan ön yargısını yıkmayı başardı. 1 milyon 400 bin lira sermayeyle işe başlayan Aybike Öz, yüzde 50 destekle sermayesinin yarısını da geri aldı. Sultandağı'ndaki potansiyeli fark eden Aybike Öz, "Bu işe başlamadan önce baba memleketi olan Manavgat'ta yaşıyordum.

Konya'da öğrencilik hayatımı tamamladıktan sonra Sultandağı'nda hayvancılık potansiyelinin olduğunu düşündüğüm için atadan kalma topraklarımızda bu işi yapmaya karar verdim. Anne tarafım burada kiraz, badem, vişne, böğürtlen yetiştiriciliği yapmaktaydı. Biz de her yaz okul tatillerinde buraya gelip onlara yardımcı olurduk. Sonrasında ben de burada hayvancılığa başlayarak yerleşme kararı aldım. Sonra devlet bankası destekli krediden yaralanarak 40 gebe koyun aldım. Afyon İl Özel İdaresi'nin başlattığı Sürdürülebilir Hayvancılık Projesi kapsamında TİGEM çıkışlı 25 Anadolu merinosu aldım" ifadelerini kullandı.

'BÖLGE İNSANINI ALIŞTIRDIM'

GENÇ girişimci Öz, "Ön yargılarını makine şartlarında hijyenik koşulda sağıldığında koyun sütünün kokmadığını ispat ederek insanları tüketime alıştırdım. Ayrıca burada mesleki bilgilerimi kullanarak farklı olarak doğan hayvanlarımın kayıtlarını tutmaktayım. Bütün hayvanların anne ve babası belli. Bu durum da insanlarda damızlık almak için motivasyon yarattı. Ayrıca bu bölgede koyun sütünün tüketildiğini gören üreticiler bu sektöre yönelmek istedi. Onlar için de farklı bir bölgede, farklı bir üretim kapısı açtığımı düşünüyorum" diye konuştu.