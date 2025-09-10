İzmir kahvehanelerinde çay 30, kahve 80 lira

İZMİR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İEOSB) Takdir Komisyonu'nun onayladığı yeni fiyat listesine göre birinci sınıf kahvehanelerde 20 lira olan bir bardak çay 30 lira, 45 lira olan kahve de 80 lira olacak. Yeni fiyatlar, 15 Eylül pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Konuyla ilgili açıklama İzmir Kahveciler Odası Başkanı Hakkı Kırdı tarafından yapıldı. Kırdı, son 3 ayda çaya yüzde 38 zam geldiğini hatırlatarak şöyle söyledi: "Zam yapmayı hiç istemezdik ama mecbur kaldık. Çay 30 TL'den kahve ise 80 TL'den satılacak." Öte yandan ikinci sınıf kahvelerde 17,5 liralık çay 25 lira, 40 liralık kahve ise 60 liraya; çay ocaklarında ise 15 liralık çay 20 lira, 40 liralık kahve de 50 lira olacak.