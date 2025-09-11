Asırlık miras Acıpayam Kavunu tescillendi

DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesinde yaklaşık 20 bin dekarlık alanda yetiştirilen ve asırlık miras olan Acıpayam Kavunu'nun tescillendiği duyuruldu. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaklaşık 20 bin dekarlık alanda yetiştirilen Acıpayam Kavunu için, Acıpayam Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 23 Kasım 2022 tarihinde Coğrafi İşaret başvuru süreci başlatıldı. Başvuru süreci 2 Eylül 2025 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylandı. Böylelikle Acıpayam Kavunu Coğrafi İşaret Tescil Belgesini almış oldu. Yetiştirilen asırlık miras olan Acıpayam Kavunu, yapılan girişimlerin arından coğrafi işaretle taçlandırıldı.