Bakan Bolat açıkladı: İhracatçılara destekler devam edecek!

Bolat, Türk ürünlerinin kalitesinin ve bu ürünlere yönelik teveccühün kendilerini gururlandırdığını belirterek, 2000'li yılların başında başlayan siyasi istikrar sayesinde Türkiye'nin artık dünyada kaliteli üretim, tedarik ve lojistik ülkesi olarak anıldığını vurguladı.

"1980'li yılların başlarında başladığım iş hayatımda hep Batı dünyasındaki fuarlar bize örnek gösterildi ve gıpta ile imrenirdik. Ama Allah'a şükürler olsun ki bugün bütün sektörlerde, tekstilden giyime, züccaciyeden ev eşyasına, yapı malzemelerinden halısına, mücevheratından deri ayakkabısına, seramiğinden enerji ürünlerine, ısıtmasından klimasına kadar bütün alanlarda Avrupa'nın birinci ya da ikinci fuarları Türk fuarlarıdır. Aynı şekilde Türk ürünleri kalite itibarıyla da dünyada nam salmış durumdadır."

Fuarın 34 kere yapılmış olmasının etkinliğin ne kadar önemli olduğunu ve kök saldığını gösterdiğini dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 35. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nın (ZUCHEX 2025) açılışında yaptığı konuşmada, 12 salonda ve 100 bin metrekare alanda gerçekleştirilen etkinliğin çok başarılı olacağına inandığını söyledi.

"FİNANSMAN DESTEĞİ MALİYETLERİ DAHA DA AŞAĞILARA GELECEK"

Ticaret Bakanı Bolat, fuara 120 ülkeden 30 bine yakın ziyaretçinin katıldığını belirterek, son aylarda gerçekleştirilen başarılı fuarlardan bahsetti.

Bu fuarlara katılmaya özen gösterdiklerini dile getiren Bolat, iş dünyası, sanayici, esnaf ve üretici ile bir araya geldikleri toplantılarda reel ekonomideki gelişmeleri, trendleri gördüklerini ve gelişmeleri ele aldıklarını anlattı.

Bolat, ZUCHEX'i 2018'den beri Ticaret Bakanlığı olarak desteklediklerine değinerek, "2021'den bu yana ZUCHEX'te 1500 katılımcıya 200 milyon lira ki 2021'in, 2022'nin, 2023'ün TL'lerini söylüyorum, nakdi destekte bulunduk. Bunun yanında UR-GE, küresel tedarik zinciri (KTZ) ve Turquality projeleriniz var. Sizin sektöre 18 Turquality desteğimiz var ve 22 marka desteğimiz var." şeklinde konuştu.

Uluslararası fuarlara katılım destekleri noktasında da üreticilerin yanında olduklarını kaydeden Bolat, şu bilgileri verdi:

"Bütçemizin yüzde 60'ını ihracatçılara destek olarak harcayan bir bakanlığız. Yatırımdan çok ihracat desteğiyle ilgileniyoruz. Önümüzdeki yılın bütçesinde de mutlaka bütçemizin yine yüzde 60'ından fazlası siz kıymetli ihracatçılarımıza destekler olarak devam edecek. Bunun yanı sıra en önemlisi Eximbank ve diğer bankalardan sağlanan ihracat reeskont kredilerinin yüzde 50 sübvanse edilmesi. Bu da 200 milyar liraya yakın bir hazine desteği anlamına gelmektedir. Maliyeti yüzde 27'ye kadar düşen bu finansman desteği inşallah bugün Merkez Bankasının kararından sonra ümit ederiz ki daha da aşağılara gelecek."





"TÜRKİYE'NİN ÜRETİMDEKİ KALİTESİ BÜTÜN DÜNYADA TANINIYOR"

Bakan Bolat, ihracatçılara sunulan desteklere ilişkin detaylar paylaşarak, üreticilerin dünya ile rekabetinde onların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Dün Ankara'da Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz'u ağırladığını anımsatan Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Portekizli Bakan, 'Önümüzdeki 3-4 ayda 4 bakan ve başbakanımız Türkiye'yi ziyaret edecek, Türkiye ile ilişkilere çok önem veriyoruz' dedi. Ticaretimiz önceki yıl 2,5 milyar dolarken, geçen yıl 3 milyar dolardı, bu yıl 3,5 milyar doları aşacağız. Ama daha da önemlisi ülkelerinde 75 milyar dolarlık altyapı ve haberleşme yatırımları için karar almışlar ve 'Türk müteahhitlerini, Türk iş adamlarını özellikle bekliyoruz' diye bize geldi. Türkiye'nin üretimdeki kalitesi bütün dünyada tanınıyor ve fiyat rekabeti, hızlı teslimat, kaliteli hizmet, kaliteli üretim bütün dünya ülkeleri tarafından takdir edilen bir durum haline geldi."

"8 AYLIK PERFORMANSIMIZ İHRACAT HEDEFİMİZİ RAHATLIKLA AŞACAĞIMIZI GÖSTERİYOR"

Ticaret Bakanı Bolat, züccaciye sektörünün kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade ederek, bu alanda kendilerine ulaşan sorunlara yönelik adım adım çözüm getirdiklerini bildirdi.

Züccaciye ve ev eşyalarında 6 milyar dolara yakın dış ticaret fazlası verdiklerine işaret eden Bolat, "Bu, sektörün Türkiye'ye ne kadar büyük katma değer kazandırdığının açık delili." dedi.

Bolat, küresel ticarette çetin bir rekabet yaşandığına değinerek, şunları kaydetti:

"İlk 8 ayda mal ihracatımız 7,5 milyar dolar arttı. Yıl sonu mal ve hizmet ihracatı hedefimiz 390 milyar dolar. 8 aylık performansımız bunu rahatlıkla aşacağımızı göstermektedir. Yıllıklandırılmışta mal ihracatımız 269,2 milyar dolar, hizmetler ihracatımız 119 milyar dolar. İşsizlik oranımızı yüzde 8'e düşürdük, son 20 yılın en düşük oranı. Türkiye 1,5 trilyon dolarlık ekonomiye yaklaştı ve yıl sonunda bunu aşacak. Kişi başına milli gelirde de 3 bin 600 dolardan aldık 17 bin dolara yaklaştık. Son PMI endeksi de 47'nin üstüne çıktı, 1,5 puanlık artış gösterdi. 2 yıl boyunca fedakarlık yaptınız, milletçe yaptık. Çünkü ağır bir yük, korkunç bir deprem yıkımı ve faturası vardı. 11 vilayetin ayağa kaldırılması gerekiyordu. Savaştan, salgınlardan ve doğal afetlerden çıkmış bir ekonomiyi, bütçeyi, dış ticaret açığını, cari işlemler açığını yeniden toparlamamız gerekiyordu. Bunların hepsinde işaretler olumlu."

Bolat, finansmana erişim ve finansman maliyetleri konusunda ferahlamanın enflasyondaki gerileme devam ettikçe hissedileceğini kaydederek, "Zaten bu trend başladı, aşağı doğru geliyor." diye konuştu.

BAKAN BOLAT, FUAR ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Fuarın açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili Çetin Tecdelioğlu ve sektörün önde gelen isimleri katıldı.

Bakan Bolat, konuşmasının ardından beraberindekiler ile fuarın açılış kurdelesini kesti. Fuar alanında incelemeler yapan Bolat, katılımcılar ile sohbet ederek bilgi alışverişinde bulundu.

"(EKONOMİYİ ELEŞTİRENLERİN) TÜRKİYE'DEKİ FUARLARI GEZMESİNİ ÖNERİYORUM"

Fuar alanındaki ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bolat, ZUCHEX'te çok başarılı işlere imza atıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasetin sıcak ortamında Türkiye ekonomisine yönelik 'bitti, öldü, mahvoldu, herkes başka tarafa gidiyor, kriz var' gibi felaket tablosu çizen açıklamaları üzüntüyle karşılıyoruz. O kişilere İstanbul'daki, Türkiye'deki fuarları gezmelerini tavsiye ediyorum. Türk sanayisi, hizmetler sektörü ve tarım ürünleri ne kadar başarılı. Yerli ve yurt dışından gelen on binlerce ziyaretçinin, katılımcının bu kadar ilgi göstermesi Türkiye ekonomisinin ve sanayisinin gücü ve kalitesiyle alakalı."

Bu arada fuar, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.