Çeşme’de sakız hasadı heyecanı

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde damla sakızının hasadı başladı. Temmuz ayında ağaçların çizilmesiyle başlayan süreç, sakızların toplanmasıyla devam ediyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan sakız üreticileri Hasan Ege Tütüncüoğlu ve İbrahim Topal, arazilerinde sakız hasadına başladı. İkili, havai köklendirme metoduyla da sakız ağacı fidanı üreterek Yunanistan'da önemli bir ekonomik değer olan sakız ağacını Türkiye'de de yaygınlaştırmayı hedefliyor.

150 YAŞINDA AĞAÇLAR

ÇEŞMEDE damla sakızının coğrafi işaretli olduğunu vurgulayan üreticilerden Hasan Ege Tütüncüoğlu ( 55), "Avrupa Birliği sadece Yunanistan'ın Sakız Adası'nda kabul ediyorsa da ağaçlarımız 150 yaşında. Hepsi sakız veriyor" dedi.