Bakan Şimşek: İstişareler faydalı oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İzmir programı kapsamında İZTO’daki toplantının ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada, iş insanlarıyla görüşmelerin verimli geçtiğini, İzmir’in birçok konusunu ele aldıklarını ve bu istişarelerin hem şehir hem de ülke için faydalı olacağına inandığını söyledi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İzmir programı çerçevesinde İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) düzenlenen 'İzmir İş Dünyası Toplantısı'na katılımının ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na giderek partililerle bir araya geldi.

'HAYIRLARA VESİLE OLACAK'

İL Başkanlığı ziyaretinde açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Şimşek, "İzmir'de iş insanlarıyla istişareler faydalı oldu" diye konuştu. İzmir'in birçok konusuna vakıf olduğunu dile getiren Bakan Şimşek, "Bazı hususları sonradan tekrar tabii ki çalışacağız, etraflıca değerlendireceğiz. İnanıyorum ki bu istişareler hem şehrimiz hem de ülkemiz açısından inşallah hayırlara vesile olacak" ifadelerini kullandı.

İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve partililer tarafından karşılanan Bakan Mehmet Şimşek, herkesle tek tek tokalaştıktan sonra il başkanlığına geçti.

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, karşılama sırasında "Teşkilatımızla, milletvekillerimizle, MKYK üyelerimizle gerek beraber Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde istişarelerimizi yaptık. Teşrif etmenizle onur duyduk. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz" ifadelerini kullandı. Ziyarette, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı, Yaşar Kırkpınar ve Mehmet Ali Çelebi ile AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, ilçe başkanları ve partililer yer aldı.

