Bayındırlı incir üreticisinden festival talebi

BAYINDIRLI incir üreticisinden festival tepkisi geldi. Yörenin en ünlü incirlerinin üretildiği Lütuflar köyünde, en son AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen tarafından düzenlenen incir festivalinin belediye CHP'ye geçtikten sonra iki yıldır yapılmadığından yakınan vatandaşlar "Festivallimizi geri istiyoruz" dedi.

Son olarak 2023'te AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in girişimleri ile düzenlenen festivalin incir üreticisine olduğu kadar ilçe tanıtımına da büyük katkı sağladığını belirten vatandaşlar, "Toplam rekolte yaklaşık yıllık 100 ton civarında. Kuru incirlerimiz 'sarı lop' denilen ağaçlardan elde ediliyor. 600 metre rakımda yetişen nadide incirlerimizin tümü yurt içinden gelen tüccarlar tarafından alınıyor. Festivalimizin sürdürülmesini istiyoruz. İki yıldır CHP'li belediye festivali acaba niye düzenlemiyor?" ifadelerini kullandılar.