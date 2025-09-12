Belgesiz motosiklet ticareti yapanlara ceza

TİCARET Bakanlığı, yetki belgesi olmayan ikinci el motosiklet ticareti faaliyetinde bulunulmasını engellemek amacıyla denetimlerine devam ederken, yönetmeliğe aykırı hareket edenlere para cezası uygulanıyor. "Trafikte Motosiklet Gerçeği" başlıklı dosyasının dördüncü haberinde, Ticaret Bakanlığının yetki belgesi bulunmayan ikinci el motosiklet ticaretini önlemeye yönelik faaliyetleri ele alındı. Bu doğrultuda yetki belgesi olmayan ikinci el motosiklet ticareti faaliyetinde bulunulmasının, bu motosikletlerin, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyata ilan yoluyla pazarlanmasının, taşıtın ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe satışının yapılmasının engellenmesi ve stokçuluk faaliyetlerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Motosiklet dahil ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyeti yürüten tüm işletmelerin bu konu için düzenlenmiş yetki belgesine sahip olmaları gerekiyor. İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için gelir veya kurumlar vergisi mükellefi ve meslek odasına kayıtlı olunması, meslek odası ve vergi kayıtlarında söz konusu ticaret faaliyetinin bulunması gerekiyor. Öte yandan, yetki belgesi olmayan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin ihbar edilmesine imkan sağlayan "Yetkisiz İşletme İhbar" modülü, e-Devlet üzerinden bu yıl içinde vatandaşların kullanımına açıldı.