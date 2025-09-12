İş dünyasından öğrencilere destek

2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında Manisa Ticaret Borsası tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik "Ayni Eğitim Öğretim Desteği" gerçekleştirildi. Program çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanan 450 adet çek, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere okul müdürlerine teslim edildi. Teslim töreninde çekler, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Fevzi Yüksel ve Mustafa Akkuyu tarafından okul müdürlerine takdim edildi. Başkan Sadık Özkasap, yeni eğitim-öğretim yılı için öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak, değerli öğretmenlere ve okul müdürlerine de verimli bir yıl temennisinde bulundu. Ayrıca borsanın gelenek haline getirdiği bu destek çalışmalarının, öğrencilerin eğitimine katkı sağlamaya devam edeceğini ifade etti.