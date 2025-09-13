“Denizli, Türkiye ekonomisinin lokomotifi”

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında kente gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Denizli'nin ülkenin gözbebeği şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Denizli, enerji ürettiğimiz önemli illerden bir tanesi ayrıca Türkiye'nin ekonomisi için lokomotif illerden biri" dedi. Bir dizi ziyaret kapsamında Denizli'ye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Denizli İl Başkanlığında partililer ile bir araya geldi.

ENERJİ FAKTÖRÜ

Bayraktar, burada yaptığı konuşmada Denizli'nin Türkiye ekonomisine olan katkılarına ilişkin "Denizli, enerji ürettiğimiz önemli illerden bir tanesi. Türkiye'nin ekonomi için lokomotif illerinden bir tanesi. 2002 yılında Denizli'de elektrik tüketimi bugüne geldiğimizde 6 kat artmış durumda. Denizli'nin özellikle sanayisi, imalat sanayi ve tekstil sanayisi çok önemli bir ihracat yapan üretim yapan bir yer haline geldi. Dolayısıyla Türkiye'nin ekonomisini bu kadar lokomotif bir yeri olan, istihdama katkısı olan bir yer" ifadelerini kullandı.