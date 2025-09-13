İhracatta aslan payı sanayinin

Ülkemizin en önemli sanayi ve tarım kentlerinden biri olan Manisa'da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ihracatta en fazla katkıyı sanayi sektörleri sağladı. İlk 8 ayda 3 milyar 362 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, ihracatın neredeyse yüzde 80'i yani 2 milyar 685 milyon doları sanayi sektörlerinden elde edildi.

ELEKTRİK SEKTÖRÜ ZİRVEDE

Sanayi sektörü ihracatı 74 ilin toplam ihracatından daha fazla gerçekleşti. 2024'te Ağustos'ta sanayi sektörlerinde 376 milyon dolarlık ihracat elde edilirken, 2025 Ağustos ayında ise 348,6 milyon dolar ihracat gerçekleşti. 2024 yılının ilk 8 ayında 2 milyar 755 milyon dolarlık ihracata imza atılırken, 2025'in aynı döneminde 2 milyar 685 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sanayi sektörlerinde en fazla ihracat 1 milyar 177 milyon dolarla elektrik- elektronik sektöründe gerçekleşti.