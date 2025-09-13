Şehirden kaçış arsa fiyatlarını uçurdu!

Son 5 senedir özellikle 2020 sonrası yükselişe geçen şehirden kaçış trendi, 2025 itibarıyla zirveye çıktı. İnşaat maliyetlerindeki artış nedeniyle sıfır konutlara erişmekte zorlanan vatandaşlar, kendi evlerini inşa etme seçeneğini değerlendirmeye başladı. Bu durum, pandemi ve son yaşanan büyük depremlerle ile birlikte arsa talebini ciddi biçimde artırırken, İzmir'in gözde ilçelerinde metrekare fiyatları rekor seviyelere ulaştı.

ÇEŞME İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Çeşme'de villa imarlı arsaların metrekare fiyatı 40.000 TL seviyelerine ulaşırken, Güzelbahçe'de bu rakam 41.000 TL'ye kadar çıktı. Urla, Seferihisar ve Karaburun gibi popüler bölgelerde de 20-30 bin TL bandı normalleşmiş durumda. İzmir merkezine uzak bölgelerde bile arsa fiyatları çift haneli binli rakamlara ulaştı. Dikili, Aliağa ve Menemen gibi ilçelerde bile fiyatlar 10-15 bin TL bandına yükselmiş durumda. Emlak uzmanlarına göre bu fiyatlar sadece geçici bir şişme değil. Giderek artan yapılaşma talebi, arsa arzının sınırlı olması ve imar süreçlerinin uzun sürmesi fiyatları yüksek seviyelerde tutuyor. Gayrimenkul Danışmanları, "Müstakil yaşam arzusu arttıkça, villa imarlı arsalar da yatırım aracı haline geldi. Özellikle yazlık bölgelerde fiyatlar 2 yıl içinde iki katına çıktı" dedi.

İZMİR'İN TOSKANA'SI

Pandemi sonrası artan şehirden kaçış isteği ve doğayla iç içe yaşam arzusu, İzmir'de villa imarlı arsa fiyatlarını zirveye taşıdı. Yatırımcılar ve müstakil ev kurmak isteyenler, özellikle villa imarlı parselleri adeta kapışıyor. Bu talep, Çeşme, Güzelbahçe, Urla gibi ilçelerde metrekare fiyatlarının dramatik yükselişine neden oldu. Bu yükselişin en dikkat çeken adreslerinden biri ise Çeşme'nin "Toskana'sı" olarak anılan Ovacık Mahallesi. Üzüm bağları, taş evler ve sakin doğasıyla tanınan bu mahalle, hem yatırımcıların hem de "slow-kasaba" yaşam arayanların gözdesi haline geldi.

OVACIK'IN ÖZELLİKLERİ

Gayrimenkul verilerine göre; Sıfır, havuzlu müstakil villaların metrekare fiyatı 130.000-150.000 TL/m2; eski sitelerdeki yazlık dubleksler 80.000- 120.000 TL/m2, daire tipi konutlar 85.000-100.000 TL/m2; seviyelerinde seyrediyor. Bölge, bu yüksek konut fiyatları nedeniyle yatırımcılar için cazip bir seçenek haline geldi. Sezonluk kiralamalarda ise rakamlar oldukça çarpıcı: 3-3,5 aylık sezonluk kiralar 350.000-600.000 TL arasında seyrederken bazı yüksek profilli ilanlarda 800.000 TL düzeyinde. Ovacık'ta inşa edilen nitelikli mülkler için: Sahil hattında amortisman süresi 15-20 yıl, iç kesimlerde bu süre 25-30 yıl olarak hesaplanıyor. Uzmanlar, bölgenin çekiciliğini şu faktörlere bağlıyor: Doğal Sit Alanı statüsü ve sınırlı yapılaşma, Alaçatı ve Çeşme merkezine olan yakınlık, Gücücek Koyu'nun bakir ve sakin doğası ve geniş arazilerde doğayla iç içe yaşam potansiyeli.

İZMİR VİLLA İMARLI ARSA METREKARE FİYATLARI (İLÇELERE GÖRE)