Ülke genelinde ATM sayısı 55 bini astı

Türkiye Bankalar Birliği, Bankalararası Kart Merkezi ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği verilerine göre, Haziran 2025 sonu itibarıyla ülkede 67 banka faaliyet gösteriyor. Türkiye'de geçen yılın ikinci çeyreği itibarıyla 53 bin 500 olan ATM sayısı, bu yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artışla 55 bin 259'a çıktı. En geniş şube ağına sahip banka ise 1773 şubeyle Ziraat Bankası oldu. Ülkede şube ağı en yaygın ikinci banka, 1100 şubeyle Halkbank olarak kayıtlara geçti. Türkiye İş Bankası, 1033 şubeyle Halkbank'ın ardından üçüncü sırada yer aldı.