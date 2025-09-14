Bakan Alparslan Bayraktar Denizli’de açıklamalarda bulundu: Gabar’ın ekonomimize katkısı 2 milyar dolar

Bir dizi ziyaret kapsamında Denizli'ye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Denizli Organize Sanayi Bölgesi DOSTEK Koleji'ni ziyaret etti. Teknofest 2025'te 4 ana kategoride ödül alan öğrenciler, okula gelen Bakan Bayraktar'ı kendi ürettikleri elektrikli araç ile karşıladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, burada gençlerden araç hakkında bilgi alarak bir süre sohbet etti, kolejin konferans salonunda sanayiciler, öğretmenler ve öğrenciler ile bir araya geldi.

'80 BİN VARİL ÜRETİYORUZ'

Bakan Bayraktar, "Türkiye, Gabar'da kendi mühendisleriyle, kendi sondajda çalışan teknisyenleriyle, jeologlarıyla, petrol mühendisleriyle petrol arıyor. Bir zamanlar terörden girilemeyen yerler buralar. Şimdi oralarda dağlarda 550 kilometre yol yaptık. Terörle mücadele ediyorduk, şimdi artık Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli petrolünü günde 80 bin varil üretiyoruz. Yıllık ekonomimize katkısı ne kadar biliyor musunuz? 2 milyar dolar. Sıfırdı, yoktu ama o petrol milyonlarca yıldır ordaydı. Ne zaman ki o bölgeler emniyetli hale geldi, o ekonomik çabaların içerisine girme şansımız ve bu neticeleri alma şansımız oldu. Kimsenin inanamadığı anlamakta zorluk çektiği Türkiye karadan 170 kilometre mesafede Karadeniz'de o hırçın dalgalı Karadeniz'de. Pandeminin tam ortasında ve yine kendi çocuklarıyla cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptı. Üretimimizi 2028'de 4 katına çıkaracağız ama bize yeni keşifler lazım" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Dünya'da satın alma payı olarak 11'inci, dünya ekonomisinde ise 17'nci sırada olduğunu hatırlatan Bayraktar, Türkiye'nin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

'ASIL GÜÇ İNSAN KAYNAĞI'

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin dünyada petrol ve doğal gaz rezervinin 3'te 2'sine sahip bir bölgede olduğunu vurguladı. Türkiye'nin en büyük gücünün insan kaynağı olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "En önemli gücümüz üreten bir tüm ülke olmamız, sanayicilerimiz, müteşebbislerimiz. Denizli bu anlamda Türkiye'nin adeta göz bebeği. Aynı zamanda bu tesisiyle Türkiye'ye örnek olabilecek bir tesis. Şimdi Türkiye'nin bu üretim gücü destekleyecek en önemli unsurlardan bir tanesi elbette ki enerji, hayatımızın olmazsa olmazı. Enerjiyi elde ederken bir de Türkiye'nin önemli açmazlarından bir tanesi ithalata olan bağımlılığı. Artık Türkiye yenilenebilir enerjisini kullanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

'DENİZLİ ÖNEMLİ BİR MERKEZ'

"Denizli jeotermal ile güneşiyle, rüzgarıyla çok önemli bir aslında enerji üretim merkezi" diyen Bakan Bayraktar şöyle devam etti: "Ama sadece yenilenebilir enerji yetmiyor. Türkiye'nin diğer kaynaklara da ihtiyacı var. 2002 yılında sadece 5 tane organize sanayi bölgesinde doğalgaz vardı. Şimdi buradaki OSB'de olduğu gibi Türkiye'de 220'nin üzerinde OSB de organize sanayi bölgesinde doğalgaz var."