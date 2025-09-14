Hükümetten atıl işgücü hamlesi: "Ev gençleri" üretime kazandırılacak

Hükümet, tarihin en yüksek seviyelerine çıkan 'atıl işgücü'nün azaltılması için harekete geçti. 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da son günlerde sık sık gündeme gelen 'ev gençleri'nin de dahil olduğu atıl işgücü konusunda atılacak adımlar yer aldı. Buna göre, program döneminde atıl işgücünün kalıcı şekilde azaltılması amacıyla erken yaşlardan itibaren üretim kültürünü aşılayarak çalışma hayatına hazırlayan ve işgücüne katılımı teşvik eden programlar hayata geçirilecek.

SOSYAL YARDIM ALANA PROGRAM Potansiyel iş gücünde bulunan bireyler iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle aktif iş gücü programlarına dahil edilecek, profil bazlı yönlendirme ve beceri geliştirme imkanlarıyla iş gücüne katılımları artırılacak. Sosyal yardım sistemi ile aktif ve pasif iş gücü programları arasında bağlantı güçlendirilecek. Sosyal yardım alan bireylerin iş gücüne katılımını ve istihdam edilebilirliğini sağlamaya yönelik aktif iş gücü programları yaygınlaştırılacak. Mevcut vasıflarına uygun iş bulamayanlar için yeniden beceri kazandırma programları yaygınlaştırılacak, katılımcıların kalıcı istihdama geçişi teşvik edilecek. Ebeveyn izni, bakım sorumluluklarının daha dengeli paylaşılmasına imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

EV GENÇLERİNİN ORANI % 33

Türkiye'de 'ev genci' denilen atıl iş gücü içindeki 'ne okuyan, ne çalışan ne de iş arayan' grubun oranı da son dönemde artmış durumda. Türkiye'de 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 31.3'ü ne eğitimde ne istihdamda. Başka bir deyişle Türkiye'de her 3 gençten 1'i evde oturuyor. OECD ülkeleri ortalamasında bu oran yüzde 14.1.

TARİHİ REKOR DÜZEYDE

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun temmuz ayı iş gücü istatistiklerine göre işsizlik oranı yüzde 8 olarak gerçekleşmişti. İşsizlik oranındaki düşüşe karşılık geniş tanımlı işsizlik olarak adlandırılan atıl iş gücü oranı tarihin en yüksek seviyelerinde. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı temmuz ayında bir önceki aya göre 3.1 puan azalarak yüzde 29.6 olmuştu. Haziran ayında bu oran yüzde 32.7 düzeyindeydi.