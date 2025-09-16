Bakanlık zehir tacirlerine geçit vermiyor

TİCARET Bakanlığı, Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 1 milyar 130 milyon lira değerinde 310 kilogram esrar ve 291 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı, yüzyılın küresel felaketi olarak değerlendirdiğimiz uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmekte; gençlerimizi ve toplumumuzu korumaya devam etmektedir. Olayla ilgili soruşturmalar, Hopa ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam etmektedir" denildi.