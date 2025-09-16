TOKi’den yüzde 25 indirim fırsatı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine yeni bir indirim kampanyası başlattı. Geri ödemeleri devam eden konut ve iş yeri sahipleri, peşin ödeme yapmaları halinde borçlarının yüzde 25'ine kadar indirim kazanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 22 Eylül - 17 Ekim 2025 tarihleri arasında aracı bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Bu tarihler dışında yapılacak peşin ödemelerde ise söz konusu indirimden faydalanılamayacak.

KISMİ ÖDEME SEÇENEĞİ

Borcunun tamamını kapatamayan vatandaşlar da indirimden yararlanabilecek. TOKİ, borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini peşin ödeyenlere, ödedikleri kısım üzerinden yüzde 25 oranında indirim uygulayacak. Böylece, borcunun tamamını kapatamayacak olanlar da önemli bir avantaj elde etmiş olacak. Peşin ödemeyi banka kredisiyle yapmak isteyen vatandaşlar da kampanyaya katılabilecek. Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanmış aracı bankalardan konut kredisi kullanmak mümkün olacak. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde başvuru sahiplerinin, Site Yönetiminden "borcu yoktur" belgesi ve ilgili belediyeden alınacak emlak beyan değeri belgesiyle bankaya gitmeleri gerekiyor.

KAMPANYA ŞARTLARI NETLEŞTİ

Taksit Ödemesi: Başvuru sırasında, o aya ait taksit ödemesinin yapılmış olması şart. Vergi Borcu: Geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcu bulunmamalı. Kapsam: TOKİ'nin 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar satışını gerçekleştirdiği ve geri ödeme taksitleri aynı tarihe kadar başlamış olan konut ve iş yerleri kampanyaya dahil. Kalan Taksit Sayısı: 12 ay ve daha az taksiti kalanlar indirimden yararlanamayacak.