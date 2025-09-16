TÜİK açıkladı: Ağustosta 143 bin 319 konut satışı gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde konut satışlarının ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında artarak 143 bin 319 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2025 dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında artarak 143 bin 319 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 814 ile İstanbul, 12 bin 419 ile Ankara ve 7 bin 695 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 49 ile Ardahan, 105 ile Bayburt ve 138 ile Tunceli olarak gerçekleşti. Konut satışları ocak-ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 oranında artarak 978 bin 70 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜZDE 45,2 ARTTI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,2 oranında artarak 19 bin 712 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,8 olarak gerçekleşti. Ocak-ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 84,6 oranında artarak 141 bin 227 oldu. Ağustos ayında 4 bin 709, ocak-ağustos döneminde ise 33 bin 593 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti. Diğer konut satışları da ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 oranında artarak 123 bin 607 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,2 olarak gerçekleşti. Ocak-ağustos döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 oranında artarak 836 bin 843 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 43 BİN 916 OLDU

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 oranında artarak 43 bin 916 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,6 oldu. İlk el konut satışları ocak-ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 oranında artarak 295 bin 524 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satış sayısı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında artarak 99 bin 403 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,4 oldu. İkinci el konut satışları ocak-ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 oranında artarak 682 bin 546 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA KONUT SATIŞI AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 oranında azalarak 1810 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 671 ile İstanbul, 576 ile Antalya ve 123 ile Mersin oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 oranında azalarak 13 bin 77 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 283 ile Rusya Federasyonu, 155 ile İran ve 118 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.