Yastık altı tasarruf zirvede yerini koruyor

TASARRUF Eğilimleri Araştırması'nın 2025 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre tasarrufu sahipliği oranı yüzde 54 seviyesinde ve her iki kişiden biri tasarruf sahibi. Tasarruf araçları tercihlerinde yastık altı altın yüzde 35 ile ilk sırada, yastık altı TL/döviz nakit yüzde 28 ile ikinci sırada yer aldı. Tasarruf tercihleri arasında BES kapsamındaki emeklilik fonları yüzde 10 ile 6. sırada yer aldı. Araştırmaya göre, tasarruf sahipleri arasında bu davranışı bir alışkanlık haline getiren ve düzenli tasarruf yapanların oranı yüzde 84 ile yüksek seviyesini korudu.