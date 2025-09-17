Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başlattı! Evlenecek gençlere çeyiz müjdesi

2026 yılı itibarıyla, yeni evlenecek genç çiftler 250 bin liralık kredi ile evlerini düzebilecek. Türkiye genelindeki fiyatlar incelendiğinde, 250 bin liralık krediyle bir evin temel ihtiyaçlarının büyük ölçüde karşılanabildiği görülüyor.

Ülke geneline göre daha pahalı olan İstanbul'da en fazla 330 bin liraya, Ankara'da ise en fazla 275 bin liraya evlerin temel ihtiyaçları karşılanabiliyor.