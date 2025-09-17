Bodrum’a iki kruvaziyer ile 2 bin 528 yolcu geldi

BODRUM'DA limana yanaşan 2 dev kruvaziyer, kente 2 bin 528 yolcu getirdi. Kuşadası Limanı'ndan hareket ederek Bodrum'a ulaşan 242 metre uzunluğundaki dev gemide çoğu ABD'li 286 yolcu ile 377 personel bulunduğu öğrenildi. İstanbul Limanı'ndan gelen 335 metre uzunluğundaki diğer gemide ise çoğu Suudi 2 bin 242 yolcu ile bin 128 personel bulunuyor. Geminin Bodrum'dan sonraki durağı Said Limanı olacak. Tur programı kapsamında Bodrum'a gelen gemilerdeki turistler, Paşatarlası, Kumbahçe sahili ve çarşıda gezdi, alışveriş yaptı.