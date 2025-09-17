Evlenecek gençlere çeyiz müjdesi

2026 yılı itibarıyla, yeni evlenecek genç çiftler 250 bin liralık kredi ile evlerini düzebilecek. Türkiye genelindeki fiyatlar incelendiğinde, 250 bin liralık krediyle bir evin temel ihtiyaçlarının büyük ölçüde karşılanabildiği görülüyor. Ülke geneline göre daha pahalı olan İstanbul'da en fazla 330 bin liraya, Ankara'da ise en fazla 275 bin liraya evlerin temel ihtiyaçları karşılanabiliyor.

İNDİRİM ANLAŞMASI

Bakanlık, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında belediyeler, valilikler ve yerel işletmelerle işbirliği yaparak yerel düzeyde indirim anlaşmaları yapacak. Bu sayede kredi kapsamında alışveriş yapan çiftler, piyasadaki fiyatlara göre ek indirimlerden yararlanabilecek. Bakanlığın destek kampanyası yalnızca büyük ulusal markalarla sınırlı kalmıyor.

Yerel işletmeler de anlaşma kapsamına dahil edilerek çiftlerin alışveriş yaparken hem marka çeşitliliği artırıldı hem de lojistik/maliyet avantajı sağlandı. 81 ilin tamamında geçerli olan bu kampanya evlenecek gençlerin yerel beyaz eşya mağazaları veya küçük mobilyacılarla anlaşmalı kampanyalardan faydalanabileceği anlamına geliyor. Yerel indirimler genellikle beyaz eşya, mobilya, ev tekstili ve mutfak gereçlerinde geçerli olacak.