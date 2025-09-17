TEKNOFEST İstanbul bugün kapılarını açıyor

TEKNOFEST İstanbul, bugün kapılarını açacak ve 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu yılki TEKNOFEST'te festivalin başlangıcından bu yana en geniş kapsamlı katılıma imza atarak bilim ve teknoloji tutkunlarına unutulmaz tecrübeler yaşayacak. Bakanlık bünyesinde, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), KOSGEB, Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Türkiye Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü festival boyunca ziyaretçilere zengin bir içerik sunacak.