Bakanlık fahiş fiyata göz açtırmadı

TİCARET Bakanlığı market raflarındaki etiketlerle oynayan, stokçuluk yapan fırsatçılar ve spekülatörlere göz açtırmadı. Bu yıl içinde 45 bin işletme-şube, 387 bin ürün denetlendi. Kurallara uymayan, vatandaşa fahiş fiyatlarla ürün satan 3 bin 464 işletmeye 950 milyon lira para cezası kesildi. Son dönemde Bakanlığa ulaşan şikayetler üzerine özellikle kırmızı et, kanatlı eti, salça, süt ve yumurta gibi temel tarım ve gıda ürünlerinin konu olduğu ticari ilişkiler bakımından denetim ve inceleme faaliyetleri başlatıldı.