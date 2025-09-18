Bankalar yarışta! Emekli promosyon kampanyaları sürüyor

EMEKLİLERİN merakla beklediği promosyon kampanyaları eylül ayıyla birlikte yenilendi. Maaşını taşımak isteyen emekliler için nakit ödemelerin yanında kredi kartı aidatsız kullanımı, otomatik ödeme talimatı ödülleri ve düşük faizli kredi imkânları gibi birçok fırsat da sunuluyor. Açıklanan rakamların artmasıyla birlikte bankalar arasındaki rekabet de hız kazandı. ING, emeklilere sunduğu promosyon tutarını yükseltti.

FARKLI SEÇENEKLER

Emekli maaşını ilk kez bankaya taşıyan emeklilerin, maaş tutarına göre 28 bin TL'ye varan nakit promosyon kazanabileceği duyuruldu. Promosyon ile ilgili bankadan şu açıklama yapıldı; "ING'ye emekli maaşını ilk kez taşıyanlar, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15 bin TL'ye varan nakit promosyon elde edebiliyor, ayrıca belirli koşulları yerine getirdiğinde toplamda 13 bin TL'ye varan ek nakit promosyonlardan yararlanabiliyor. 15 bin TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler faydalanabiliyor."

15 Haziran 2025 - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında Yapı Kredi, SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emeklilere 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere ise 15.000 TL' ye varan nakit ve 9 bin TL'ye varan da ek promosyon fırsatı sunuluyor.

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alan müşteriler ise 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatına sahip oluyor. Banka, 5.000 TL'ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL avans hesap harcamasına 2.000 TL promosyon veriyor ödemeleri sunuyor.

NASIL YARARLANILIR?

EMEKLİLERİN bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi zorunlu. Maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilen emeklilerin bunu bankaya bildirmesi gerekiyor. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor. Promosyon tutarı emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor.