Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Sayın Adılbek Kasımaliyev ile baş başa görüşmemizin ardından, Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nun 12'nci Dönem Toplantısı'nı başarıyla tamamladık. 77 maddelik Eylem Planı ve imzaladığımız mutabakatlarla; ticaret, enerji, ulaştırma, tarım, eğitim, sağlık, kültür ve bilişim gibi pek çok alanda ilişkilerimizi daha da güçlendirecek somut adımlar atıyoruz.

Ortak yol haritamız; iki kardeş ülkenin 'Kapsamlı Stratejik Ortaklık' vizyonunu ekonomik, ticari ve yatırım alanlarına taşımak için güçlü bir iradeyi ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, kısa vadede 2 milyar dolar, orta vadede ise 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşacağımıza inancımız tamdır. Nazik ev sahipliği için başta Sayın Kasımaliyev olmak üzere Kırgız dostlarımıza teşekkür ediyor, alınan kararların ve bugün imzaladığımız KEK 12'nci Toplantısı Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.