Gençlere yapay zekâ eğitimi! BTK Akademi ücretsiz ve sertifikalı 10 yeni eğitim daha sundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hizmete sunulan eğitim portalı BTK Akademi'nin yeni eğitimleri vatandaşların hizmetine sunduğunu bildirdi. Bakan Uraloğlu, BTK Akademi, herkes için eşit ve ücretsiz eğitim vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek "Türkiye'nin yerli ve millî en büyük çevrim içi eğitim platformu olan BTK Akademi, vatandaşlarımıza tamamen ücretsiz ve sertifikalı 10 yeni eğitim daha sundu."

Yazılımdan siber güvenliğe, dijital içerik üretiminden yapay zekâya kadar pek çok güncel başlığı kapsayan yeni eğitimlerin alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımız artık Yapay Zekâ Hukuku, Yapay Zekâ ile Görsel Sentez, Araştırmada Üretken Yapay Zekâ Kullanımı, RNN Yinelemeli Sinir Ağları, Çocuklar için PictoBlox ile Yapay Zekâ Uygulamaları, Unity Oyun Geliştirme Motoru, Python ile Topluluk Öğrenmesi Pratikleri, Zararlı Yazılım Analizi, Articulate Storyline 360 ile Etkileşimli İçerik Oluşturma ve Adli Bilişime Giriş eğitimlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Bu programlarla yapay zekâdan oyun geliştirmeye, siber güvenlikten adli bilişime kadar farklı alanlarda bilgi ve becerilerini artırabilecekler. Eğitimleri başarıyla tamamlayanlar sertifika sahibi olarak bu kazanımlarını belgeleme imkânına kavuşacak."

"ÇOCUKLARA YAPAY ZEKâ KAVRAMLARINI EĞLENCELİ VE ETKİLEŞİMLİ BİR ŞEKİLDE TANITIYORUZ"

Bakan Uraloğlu, yeni eğitimlerin detayına ilişkin de bilgi verdi. Yapay Zeka Hukuku eğitimi ile Yapay zekâ teknolojilerinin hukuki boyutunun ele alındığını belirterek "Eğitim, veri güvenliği, fikrî mülkiyet ve sorumluluk hukuku gibi konularda kapsamlı bir bakış açısı sunuyor. Katılımcılar, yapay zekâ tabanlı projelerde karşılaşılabilecek hukuki riskleri öngörme ve yönetme becerisi kazanacak." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, ayrıca Yapay Zeka ile Görsel Sentez eğitimi kapsamında ise metinden görsel üretim tekniklerini, parametre yönetimini ve yaratıcı proje geliştirme yöntemlerini uygulamalı olarak öğretildiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, "Bir diğer yapay zeka kapsamında başlattığımız eğitim ise Araştırmada Üretken Yapay Zeka Kullanımı. Bu eğitimimizle de başta öğrenciler ve araştırmacılar olmak üzere üretken yapay zeka araçlarının araştırma süreçlerine nasıl entegre edildiğini anlatıyoruz." dedi.

RNN Yinelemeli Sinir Ağları eğitiminin ise katılımcılara doğal dil işleme ve zaman serisi verileri üzerinde model geliştirme yetkinliğini kazandırmayı amaçladığını dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Çocuklar için PictoBlox ile Yapay Zekâ Uygulamaları eğitimimiz ile çocuklara yapay zekâ kavramlarını eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde tanıtıyoruz. Eğitim, söz konusu platform ile yüz tanıma, ses tanıma ve temel yapay zekâ projeleri geliştirme fırsatı sunuyor. Unity Oyun Geliştirme Motoru eğitimimiz de oyun geliştirme dünyasına adım atmak isteyenler için tasarlandı. Eğitimimiz, Unity'nin temel özelliklerini, oyun mekaniği tasarımını ve etkileşimli öğeler geliştirmeyi uygulamalı olarak öğretiyor."Uraloğlu ayrıca, Python ile Topluluk Öğrenmesi Pratikleri ile makine öğrenmesinde topluluk yöntemlerini uygulamalı olarak öğretildiğini; katılımcıların farklı veri setleri üzerinde modellerin performansını ölçüp iyileştirmeyi deneyimleyebileceğini söyledi.

Siber güvenliğe ilgi duyanlar için de Zararlı Yazılım Analizi eğitiminin hayata geçirildiğini kaydeden Uraloğlu, eğitimde zararlı yazılımları tespit etme, analiz etme ve etkisiz hâle getirme süreçlerini hem teorik hem de uygulamalı olarak işlendiğini bildirdi. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Eğitim materyallerini daha ilgi çekici hâle getirmek isteyenlere yönelik tasarladığımız Articulate Storyline 360 ile Etkileşimli İçerik Oluşturma eğitimi, söz konusu programın temel özelliklerini öğretiyor. Katılımcılar, interaktif sunumlar ve eğitim modülleri hazırlayarak kendi projelerini hayata geçirebilecek. Adli Bilişim eğitimi ise dijital verilerin hukuki inceleme süreçlerini, delil toplama yöntemlerini ve temel kavramları tanıtıyor"

BTK AKADEMİ EĞİTİM PORTALININ KAYITLI KULLANICI SAYISI 2 MİLYON 750 BİNE ULAŞTI

BTK Akademi eğitim portalının bugün itibarıyla kayıtlı kullanıcı sayısının toplamda 2 milyon 750 bine ulaştığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, portalın haftalık görüntülenme sayısının ise 465 bin 219 olduğunu söyledi.

Kullanıcı istatistiklerinin artarak devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, BTK Akademi'ye her hafta yaklaşık 6 bin 500 yeni kullanıcı katıldığının da altını çizerek, "BTK Akademi Çevrim İçi Eğitim Portalı'nda Kişisel Gelişim, Sistem, Yazılım, Kariyer Yolu, Regülasyon, Güvenli İnternet, Tasarım, K12, Yapay Zeka ve İşletme Dünyası olmak üzere 10 ana kategori altında 283 konu başlığında, toplam 146 bin dakika çevrimiçi eğitim bulunuyordu. Yeni eklenen eğitimlerle birlikte BTK Akademi 12 ana kategoride 324 konu başlığıyla toplam 165 bin 187 dakika eğitim sunuyor" dedi.

BTK AKADEMİ'NİN MOBİL UYGULAMASI 100 BİN KULLANICI TARAFINDAN İNDİRİLDİ

BTK Akademi eğitim portalına her noktadan erişim sağlanması ve eğitimlere kesintisiz devam edilebilmesi amacıyla BTK Akademi mobil uygulamasını kullanıma açtıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Kullanıcılar tek dokunuş ile mekân kısıtlaması olmaksızın BTK Akademi tarafından sunulan bütün eğitimlere ulaşabiliyor. Mobil uygulamamızı bugüne kadar 100 bin kullanıcı indirdi." diye konuştu.

"60 İLDE 307 EĞİTİM BAŞLIĞINDA 11 BİN 371 ÖĞRENCİYE SINIF EĞİTİMİ VERDİK"

BTK Akademi ile düzenlenen yüz yüze eğitimlerdeki amaçlarının online platformda yakalanan ivmeyi pekiştirmek olduğunun da altını çizen Uraloğlu, "Böylece, yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen ortaokul, lise ve üniversite çağındaki gençlerimizi bilişim ekosistemine aktif öğrenenler olarak dâhil edip yazılım yeteneklerini keşfetmeyi ve bu alandaki yeterliklerini profesyoneller rehberliğinde geliştirmeyi de hedefliyoruz. Şu ana kadar 60 ilde 307 eğitim başlığında 11 bin 371 öğrenciye sınıf eğitimi verdik. 25 ilde ise 89 eğitim başlığında üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara istihdama ve uygulamaya yönelik atölye eğitimleri düzenledik. Eğitimlerin yanında düzenlemiş olduğumuz etkinliklerle sektörün ileri gelenleri ile öğrencileri buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.