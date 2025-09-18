Green Talks & Drinks ilk kez İzmir’de düzenleniyor

BU yıl kuruluşunun 20. yılını kutlayan, Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ağı'nın (CSR Europe) Türkiye'deki tek üyesi Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği (TKSD), alanında uzman konuşmacıları, sektör liderlerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdiği sürdürülebilirlik odaklı önemli bir programa imza atıyor. 25 Eylül Perşembe günü İzmir'de Control Union Türkiye iş birliğiyle gerçekleşecek programın ana teması "İklim Kanunu" olacak. Akademisyen, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin konuşma yapacağı programda "Emisyon Ticaret Sistemi" ve "Yerel Yönetimlerde İklim ve Sürdürülebilirlik Politikaları" üzerine uygulamalar ve yaklaşımlar da ele alınacak.