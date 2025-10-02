Son dakika: ALTIN FİYATLARI SON DURUM: Yükselişe devam mı?

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 180 liradan işlem görüyor.



Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı günü yüzde 0,1 artışla 5 bin 166 liradan tamamladı. Haftanın ikinci işlem gününe de yükselişle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 5 bin 180 lira seviyesinde bulunuyor.