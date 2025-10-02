TEİAŞ’tan santrallere 1.1 milyarlık destek

TÜRKİYE Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 32 elektrik üretim santraline ağustos ayı için 1 milyar 142 milyon 262 bin 417 lira kapasite ödemesi yapacak. Tesislere yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİ- AŞ'ın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 32 santrale ağustos ayı için 1 milyar 142 milyon 262 bin 417 lira ödenecek. Kapasite mekanizması çerçevesinde 112 milyon 932 bin 599 lirayla en yüksek ödeme Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 81 milyon 801 bin 567 lira tutarında kapasite ödemesiyle Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi izliyor.