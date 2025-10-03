Aldatıcı reklamlara 189 milyon lira ceza

REKLAM Kurulu, ocak-eylül döneminde reklam ve tanıtımlardaki aldatıcılık ve tecrübe eksikliğinin istismar edilmesi, ekonomik çıkarların etkilenmesi gibi kusurlar nedeniyle 188 milyon 716 bin 434 lira idari para cezası uyguladı. Kurul, bu yılın 9 ayında gıda, sağlık, iletişim ve örtülü reklamlar dahil olmak üzere, farklı sektörlerle ilgili 20 bin 372 dosyayı inceledi. Bu dosyaların 19 bin 78'i, mevzuatta yer alan başvuru koşullarına uygun olmama ve başvurunun mevzuat kapsamı olmaması gerekçeleriyle incelenmeye dahil edilmedi.