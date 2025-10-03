Süt sektörü mercek altında

REKABET Kurumu Başkanı Birol Küle, süt aldığı üreticilere "süt karşılığı yem alımını zorunlu tutan" sanayicilere yönelik tedbir kararı aldıklarını belirterek, "Soruşturma süreci halen devam ediyor. Aldığımız kararlara uyulup uyulmadığını yakından takip edeceğiz" dedi. Küle, şikayetler kapsamında 39 teşebbüs hakkında soruşturma açıldığını belirtti.

PARA CEZASI UYARISI

ÇİĞ süt üreticilerinin korunması için piyasaya müdahalenin kaçınılmaz olduğunu görerek geçici tedbir kararı aldıklarını dile getiren Küle, buna göre, üreticilerin süt karşılığında yem almaya zorlanamayacağını ifade etti. Sanayicilere bilgilendirme metni kapsamındaki yükümlülükleri hatırlattıklarını bildiren Küle, şunları kaydetti: "Sanayicilere, tedbir kararımıza uyulmadığının tespiti halinde Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca yüksek idari para cezası uygulanacağı uyarısında bulunduk. Soruşturma süreci halen devam ediyor."