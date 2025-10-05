Antalya’da turist rekoru kırıldı

Antalya'da turizm rakamları yüzleri güldürüyor. Eylül ayı 2 milyon 272 bin turistle tüm zamanların en çok turistin geldiği eylül ayı oldu. 3.3 milyonu aşan Rus turistler ise ilk sırada yer alırken, kente gelen her 4 turistten biri de Rus turist oldu. Önemli turizm merkezlerinden olan Antalya, hem tarihi ve antik değerleri, hem de doğasıyla dünyada en çok yabancı turistin geldiği ilk 10 şehir arasında bulunuyor. Eylül ayı sonu itibarıyla, en önemli 2 pazar olan Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesi, İsrail'in Filistin ve Orta Doğu'da başlattığı savaş, dünya genelinde yaşanan ekonomik sorunlar ve fiyat artışları gibi pek çok soruna rağmen yeni 2 rekora daha imza atıldı.

14 MİLYON MİSAFİR

Antalya Havalimanı ile Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na gelen yabancı turist sayılarına göre ocak-eylül arasındaki 9 aylık dönemde Antalya'ya toplam 14 milyon 91 bin turist geldi. Bu sayı Antalya turizm tarihinde ocak-eylül 9 aylık dönemdeki tüm zamanların en yüksek yabancı turist sayısı rekoru olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı dönemine yüzde 0,14 gibi küçük bir oran ve yaklaşık 20 bin kişilik bir artış kaydedildi.Bu yılın eylül ayında da Antalya turizminde tüm zamanların yeni bir rekoruna daha imza atıldı. Eylül ayında, rekor yılı olan 2024 Eylül ayına göre yaklaşık 55 bin turist artışıyla toplamda 2 milyon 388 bin kişi geldi. Eylül ayı da artık 2 milyonun üstüne ulaşılan turist sayıları ile 'yüksek sezon' olarak adlandırılan haziran, temmuz ve ağustos ayları kategorisinde yer almaya başladı.

RUSLARIN SAYISI 3 MİLYONU AŞTI

ANTALYA turizminin en önemli pazarı konumundaki Rusya, bu yıl da 9 aylık dönemde en çok turist gönderen ülke oldu. Toplam turist sayısındaki payı yüzde 24'ü aşan Rus turist sayısı yüzde 2'ye yakın artışla 3 milyon 306 bin kişiye ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre Rus turist sayısı 61 bin kişiye yakın artış gösterdi. Antalya'ya gelen 4 turistten biri Rus olarak kayıtlara girdi. İkinci sıradaki Almanya'dan ise geçen yıla göre çok az bir düşüşle 2 milyon 702 bin turist geldi. Almanların toplamdaki payı yüzde 20 oldu. Buna göre de her 5 turistten biri de Alman turist olarak kayıtlara geçti. Antalya'da Rus ve Alman turistleri İngiliz ve Polonyalı turistler takip etti. Eylül sonu itibarıyla İngiltere'den yüzde 0,5 düşüşle 1 milyon 298 bin kişi geldi. Polonya'dan ise yüzde 0,5 artışla 1 milyon 101 bin kişi geldi.