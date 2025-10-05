Elektrik faturalarında yeni dönem geliyor

TÜRKİYE'DE desteklemelerin gerçekten ihtiyacı olanlara yapılabilmesi için elektrikte geçilen maliyet esaslı tarife döneminde kademe oranı güncellenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik faturalarında adaletin sağlanması için mevcutta yıllık 5 bin kilovatsaat olarak uygulanan kademeyi bu ayın sonuna kadar aşağıya çekecek. Belirlenen kademe miktarının Ocak ayından geçerli olacak şekilde uygulanması planlanırken, kademenin üzerinde kalanlar elektrik faturalarını gerçek maliyetinden ödeyecek. Kademe her yıl desteklenmeye muhtaç aile oranına ulaşılana kadar güncellenecek.

YÜZDE 85 ETKİLENMEYECEK

Yeni kademeden öncelikle elektrik abonelerinin en az yüzde 85'inin etkilenmemesi hedefleniyor. Yani milyonlarca dar ve orta gelirli hanenin elektriği yine desteklenmeye devam edilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni belirlenecek kademeye ilişkin ise "Bu yıl ekim ayının sonuna kadar yeni bir limit belirlemeyi planlıyoruz. Bu tüketim limitini 2025 yılı içerisinde aşmış vatandaşlarımız 2026 yılında destek grubundan çıkacaklar" diye konuştu.