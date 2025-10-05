İŞKUR üniversitelilere destek oluyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken iş deneyimi kazanabilmelerini sağlayan İŞKUR Gençlik Programı'nın kontenjanının bu yıl 150 bine çıkarıldığını açıkladı. İŞKUR aracılığıyla devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen program; gençlere iş arama becerileri, finansal okuryazarlık, CV hazırlama ve mülakat teknikleri gibi alanlarda eğitim verirken, aynı zamanda gelir elde etme fırsatı da sunuyor. Programa katılan öğrencilere günlük 1.083 TL ödeme yapılacak. Böylece ayda 5 gün katılım sağlayan bir öğrenci yaklaşık 5 bin 415 TL, 14 gün katılan öğrenci ise yaklaşık 15 bin 162 TL kazanabilecek.