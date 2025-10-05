Nazilli Devlet Hastanesi’nin yeni başhekimi belli oldu

AYDIN Devlet Hastanesi başhekim yardımcılarından Mustafa Göksu, dün görevden alınan Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Necati Akkaya'nın yerine vekaleten atandı. Nazilli Devlet Hastanesi başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya, Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturma neticesinde görevden alınmıştı. Görevden alınan Akkaya'nın yerine Aydın Devlet Hastanesi Başhekim yardımcılarından Uzm. Dr. Mustafa Göksu vekaleten atandı. Akkaya ile birlikte görevden alınan Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Hasan Küçüköner'in yerine ise Mustafa Ali Kaptan getirildi.