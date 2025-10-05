Zeytin üreticisine zararlı uyarısı yapıldı

MANİSA'NIN Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin üreticilerine önemli bir uyarıda bulundu. Üreticilerin hem halkalı leke hastalığına hem de zeytin sineği zararlısına karşı ilaçlama yapmaları gerektiği bildirildi. Müdürlük, ilçede zeytin üretimi yapan çiftçilerin 4-6 Ekim 2025 tarihleri arasında ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle zeytin sineğine karşı mücadele etmeleri gerektiğini açıkladı. Ayrıca, mevcut hava koşullarının halkalı leke hastalığının yayılması için uygun olduğu vurgulanarak, üreticilerin bu hastalığa karşı da ruhsatlı ilaçlarla önlem almaları istendi.